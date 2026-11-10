Российская делегация в Абу-Даби сделает заявление для прессы 11 ноября - ТАСС

10 ноября переговоры продлились 4,5 часа с перерывом в 40 минут. По итогам первого дня госсекретарь США Марко Рубио назвал их продуктивными, добавив, что еще многое предстоит сделать. Владимир Зеленский после получения отчета украинской переговорной команды заявил, что диалог был конструктивными и достаточно содержательными. По его словам, обсуждались возможные параметры гуманитарных шагов, гарантии безопасности и деэскалация.-0-





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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация России на трехсторонних переговорах в Абу-Даби сделает заявление для прессы 11 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.По его словам, сегодня заявлений не планируется. А завтра представители России выступят на пресс-конференции.Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Консультации возобновились после длительного перерыва. Они направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники встречи сосредоточатся на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.