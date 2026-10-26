Россия предложила создать экспертный совет по вопросам ИИ в рамках БРИКС 

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспертный совет по вопросам искусственного интеллекта (ИИ) с участием профильных специалистов следует создать в парламентском измерении БРИКС. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании XII Международного парламентского форума БРИКС, сообщает ТАСС.



По словам Володина, это позволит обмениваться лучшими законодательными практиками. Российский политик отметил, что парламентариям важно успевать адаптировать законодательства своих стран к меняющимся условиям. "Искусственный интеллект - это не только возможности, но и вызовы сегодняшнего дня", - указал он.



Володин подчеркнул, что нельзя допустить того, чтобы ИИ управлял человечеством, и призвал парламентариев стран БРИКС делать все со своей стороны, чтобы ИИ служил людям. По его мнению, необходимо закрепить регулирование ИИ не только на уровне законодательств стран - участниц объединения, но и в рамках таких объединений, как БРИКС и ООН.



XII Парламентский форум БРИКС проходит 26-27 октября в Индии под девизом "Укрепление роли парламентов в интересах развития, ориентированного на потребности людей".-0-