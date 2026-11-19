19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия, Китай и Иран считают предоставление гарантий о дальнейшем ненападении на Иран необходимым условием возобновления проверок МАГАТЭ на ядерных объектах исламской республики в обычном режиме. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, озвученном российской делегацией на сессии Совета управляющих агентства, передает ТАСС.



Согласно позиции трех стран, безоговорочное настаивание на осуществлении гарантий в обычном режиме "без должного учета объективных препятствий, обусловленных актами агрессии и сохраняющейся угрозой применения силы, не способствует полноценному возобновлению проверочной деятельности агентства в Иране". "Подтверждаем, что такое возобновление возможно лишь при условии полного прекращения военных действий, устранения всех угроз возобновления агрессии, а также предоставления убедительных гарантий того, что подобные нападения и угрозы их совершения не повторятся", - указывается в тексте.



В заявлении подчеркивается, что военные нападения на находящиеся под гарантиями МАГАТЭ ядерные объекты Ирана, а также сохраняющиеся угрозы новых атак существенно затруднили осуществление гарантий в стране в обычном режиме. Москва, Пекин и Тегеран сходятся во мнении, что основанный на принципе взаимного уважения диалог и дипломатия "остаются единственным жизнеспособным и практически осуществимым путем урегулирования существующих разногласий".



В сентябре представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи сообщал, что Тегеран ограничил доступ инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам из-за агрессии США и Израиля против страны. Ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что США и Израиль оказывают давление на МАГАТЭ, чтобы агентство провело инспекции на ядерных объектах, по которым те ранее нанесли удары, чтобы оценить причиненный Тегерану ущерб. Эслами подчеркнул, что исламская республика все еще находится в состоянии войны, и исключил возможность возобновления инспекций, пока МАГАТЭ не разработает протокол инспекций атакованных объектов.



США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.



Среди ядерных объектов на иранской территории, атакованных Израилем и США, - строящаяся при сотрудничестве с российской госкорпорацией "Росатом" АЭС "Бушер".-0-