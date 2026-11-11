Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными - Мединский

На переговорах поднималась гуманитарная тема. "Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - сказал глава российской делегации





По словам Мединского, на консультациях удалось достичь понимания по ряду вопросов, однако разногласия сохраняются. Стороны обменялись позициями и намерены продолжить диалог.





Конфликт в Украине показал, насколько плохо работает действующая система безопасности в Европе, отметил он. Россия считает правильной постановку вопроса, что будет с безопасностью после неминуемого окончания конфликта. Эта тема была центральной на переговорах. "Миру нужна справедливая система безопасности, не в ущерб каким-либо странам", - убежден Мединский.





Он также сообщил, что у российской стороны не было общения с представителями ЕС. Европа, по словам Мединского, может стать участником мирных переговоров, "как только у нее проснется совесть".





"Мы не очень понимаем, о чем можно с ними говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали", - указал Мединский.





Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 10-11 ноября в Абу-Даби. В первый день они длились 4,5 часа, во второй - чуть менее 2 часов. Консультации проходили за закрытыми дверями.-0-