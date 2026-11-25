25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приглашение представителям стран Европы посетить российскую столицу для уточнения их переговорной позиции остается в силе. Россия не получала отказа. Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.



"Мы ждем. Приглашение - оно по-прежнему действует, и мы надеемся, что европейцы так или иначе прореагируют", - сказал он.



По его словам, обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они хотели бы участвовать в переговорах в Москве. Он уточнил, что вопрос вероятного подключения европейцев к трехсторонним переговорам не обсуждается.



Ушаков также сообщил, что разговаривал по телефону со спецпредставителями американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером после недавней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему открыта к контактам на всех уровнях и хотела бы пообщаться с европейцами. "Мы по-прежнему открыты на всех уровнях, и президент Путин заявлял о своей открытости, и на рабочем уровне мы подтверждали неоднократно, что мы открыты к контактам. Более того, мы хотели бы пообщаться с европейцами, чтобы понять их настрой", - сказал представитель Кремля.



19 ноября Владимир Путин сообщил, что Москва по дипканалам предложила европейцам приехать в Россию и обозначить свои позиции относительно обеспечения безопасности в регионе. Западные СМИ ранее писали, что в Европе рассматривают возможность подобного визита. В том числе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял о необходимости ведения диалога с Россией, указывая, что "отказ от приглашения в Москву послал бы совершенно неверный сигнал". Также он отмечал, что "только те, кто говорит, в конечном итоге могут добиться результатов". Затем Писториус изменил свою позицию, указав, что необходимо говорить с президентом России Владимиром Путиным, но не в российской столице.-0-