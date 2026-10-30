РФ и Украина сообщили подробности эвакуации людей из Алешек





По ее словам, организована большая колонна, в которой находятся 25 автобусов, это по количеству на минимум 750 мест.





"Организованы специальные автобусы для лежачих людей в случае необходимости. Мы подготовили таких порядка 30 мест, плюс дополнительно 9 машин скорой помощи", - сказала она. Кроме того, по ее словам, будет организован отдельный автобус для людей с домашними животными.





Люди смогут покинуть город до 14.00 по московскому времени 30 октября с соблюдением необходимых мер безопасности. Раздачу гуманитарной помощи планируют начать после 14.30. Как передает корреспондент ТАСС, большая колонна с гуманитарной помощью направилась сегодня в Алешки. Мирному населению будет доставлено все необходимое, в том числе продукты, средства гигиены, медицинские препараты и топливо.





Яна Лантратова заявила, что режим тишины в Херсонской области, который был объявлен в связи с гуманитарной миссией в городе Алешки, соблюдается, инцидентов не зафиксировано. По ее словам, российская и украинская стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства.





Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец также отметил, что "ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины". Кроме того, он обратил внимание, что режим тишины на херсонском направлении стал первым случаем с 2022 года, когда Россия и Украина смогли реализовать подобное на большом участке фронта и на такое длительное время. "Я хочу подчеркнуть, что у нас уже более 75 часов идет режим тишины между Украиной и Российской Федерацией. Отдельная благодарность людям, которые сопровождают и контролируют процесс режима тишины", - сказал Дмитрий Лубинец.





Ранее сообщалось, что гуманитарную миссию в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении готовили с мая, тщательно продумывался каждый этап, включая подготовку гуманитарного конвоя. Российские военные 29 октября завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках.

Белорусская сторона официально Белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции . Из аэропорта Гомеля 29 октября вылетел борт с представителями российской и украинской делегаций, которые принимают участие в операции.





Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта. Режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Алешках вступил в силу с 4.00 по московскому времени 27 октября и будет действовать до 22.59 1 ноября. Независимая медиаорганизация из США будет сопровождать и документировать действия российских и украинских групп на местах на протяжении всего процесса.-0-





Читайте также:

30 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Российская и украинская стороны сообщили о деталях эвакуации гражданского населения из Алешек Херсонской области. Как заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, для выезда людей из города в ходе гуманитарной миссии подготовлены автобусы и скорые.