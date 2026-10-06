Резкий рост финансового пессимизма в Польше. Почти 34% поляков ожидают ухудшения своего положения

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно последнему опросу исследовательской группы OGB (Ogólnopolska Grupa Badawcza), 33,8% поляков ожидают ухудшения своего финансового положения в ближайшие три месяца. Об этом пишут польские СМИ.





Этот показатель вырос на 10,5 процентных пункта по сравнению с результатами опроса в предыдущем месяце, что указывает на резкий рост финансовой тревожности среди населения В августе 23,3% респондентов прогнозировали ухудшение своего финансового положения.





Лишь 14,7% респондентов, согласно свежему опросу, ожидают улучшения своего финансового положения в течение трех месяцев (снижение на 0,6 п.п по сравнению с предыдущим месяцем). В августовском опросе таких респондентов было 15,3%.





Как отмечается в публикации, пессимистов гораздо больше, чем оптимистов. Всего месяцем ранее разница между теми, кто ожидал ухудшения ситуации, и теми, кто ожидал улучшения, составляла 8 п.п. В сентябре она увеличилась более чем вдвое - до 19,1 п.п.





В сельских районах Польши 40,6% населения ожидают ухудшения своего финансового положения в ближайшие три месяца. Такой разрыв в ожиданиях исследователи связывают с тем, что сельское хозяйство и жители провинции острее реагируют на прогнозируемый осенний рост цен на электроэнергию, уголь и дизельное топливо.





Опрос проводился с 18 по 22 сентября 2026 года методом телефонного интервью среди 1000 респондентов.-0-