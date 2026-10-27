27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим прекращения огня на херсонском направлении в районе проведения гуманитарной миссии в Алешках будет действовать до 22.59 1 ноября. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, сообщает ТАСС.
"Режим тишины действует с 04.00 сегодняшнего дня по московскому времени и с 03.00 по киевскому на территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии. Он продлится до 22.59 1 ноября", - написала она в соцсети Mах.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина ввели режим тишины в районе города Алешки для подготовки к гуманитарной операции. Предположительное время завершения режима тишины не называлось.-0-
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27 октября 2026, 19:54
Режим тишины в Алешках продлится до 22.59 1 ноября - Лантратова
Фото Reuters
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