8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по борьбе с засухой Среднечешского края объявила режим нехватки воды в протекающих по центральной части Чехии реках Влтава и Эльба. Об этом сообщило информационное агентство ČTK, передает ТАСС.
Власти, в частности, приняли решение снизить до 30 апреля будущего года сброс воды на расположенных в Среднечешском крае на Влтаве плотинах. Мера должна обеспечить замедление падения уровня воды в крупнейших водохранилищах региона Слапы и Орлик.
"Премьер срочно созывает на понедельник (12 октября. - Прим. БЕЛТА) членов правительства, экспертов и руководящих работников сельского хозяйства для выработки мер по борьбе с экстремальной засухой, охватившей в этом году страну. Последней каплей для принятия этого решения, видимо, стала ситуация с водохранилищем Гусинец на юге республики, которое впервые в истории полностью высохло", - передает РИА Новости со ссылкой на Чешское радио.
Все три летних месяца в Чехии стояла аномальная жара, столбик термометра неоднократно превышал отметку +40°С. Уровень воды в таких крупных реках, как Лабе (Эльба) и Влтава упал на несколько метров, достигнув критической для хождения судов отметки. Работники сельского хозяйства сообщают о крупных потерях из-за засухи урожаев на полях и в садах.-0-
В мире
08 октября 2026, 00:36
Режим нехватки воды в реках Эльба и Влтава объявлен в Чехии, достигнута критическая для хождения судов отметка
Новости рубрики В мире
СМИ: никто в ЕС не верит в скорое вступление Украины в сообщество, если такой сценарий возможен в принципе
Главное
Топ-новости
"Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов
Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
С нами интереснее