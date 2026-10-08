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Режим нехватки воды в реках Эльба и Влтава объявлен в Чехии, достигнута критическая для хождения судов отметка 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
08 октября 2026, 00:36

Режим нехватки воды в реках Эльба и Влтава объявлен в Чехии, достигнута критическая для хождения судов отметка 

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по борьбе с засухой Среднечешского края объявила режим нехватки воды в протекающих по центральной части Чехии реках Влтава и Эльба. Об этом сообщило информационное агентство ČTK, передает ТАСС.

Власти, в частности, приняли решение снизить до 30 апреля будущего года сброс воды на расположенных в Среднечешском крае на Влтаве плотинах. Мера должна обеспечить замедление падения уровня воды в крупнейших водохранилищах региона Слапы и Орлик.

"Премьер срочно созывает на понедельник (12 октября. - Прим. БЕЛТА) членов правительства, экспертов и руководящих работников сельского хозяйства для выработки мер по борьбе с экстремальной засухой, охватившей в этом году страну. Последней каплей для принятия этого решения, видимо, стала ситуация с водохранилищем Гусинец на юге республики, которое впервые в истории полностью высохло", - передает РИА Новости со ссылкой на Чешское радио.

Все три летних месяца в Чехии стояла аномальная жара, столбик термометра неоднократно превышал отметку +40°С. Уровень воды в таких крупных реках, как Лабе (Эльба) и Влтава упал на несколько метров, достигнув критической для хождения судов отметки. Работники сельского хозяйства сообщают о крупных потерях из-за засухи урожаев на полях и в садах.-0- 
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