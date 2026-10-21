Резервуар с химикатами взорвался в американском городе Толедо, сотни человек эвакуировали 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни жителей американского города Толедо (штат Огайо) были эвакуированы после взрыва резервуара с химикатами и опасений выброса токсичных веществ, сообщает агентство Associated Press.



Власти города распорядились эвакуировать жителей, проживающих в радиусе 1,6 км от места взрыва. По словам мэра, в зоне эвакуации проживает более 900 человек.



Компания MC Tank Transport заявила, что в цистерне содержался глицидилметакрилат, который используется для улучшения характеристик некоторых пластмасс, красок и покрытий. Сохраняется опасение, что из резервуара выбрасывается это химическое вещество, возможен повторный взрыв.



По данным городской пожарной службы, люди, контактировавшие с глицидилметакрилатом, могут почувствовать жжение в глазах, носу, рту и на коже. Также оно может привести к головной боли, головокружению, усталости, тошноте и рвоте.



"Сейчас мы пытаемся определить, насколько токсично это вещество в воздухе, которым дышат люди, чтобы дать более точные рекомендации", - заявил директор департамента здравоохранения округа Лукас.



Сильный туман в городе ухудшал видимость и помешал использованию дронов для наблюдения за местом происшествия.



Причина инцидента пока неизвестна.-0-