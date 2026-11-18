18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США угрожают исключить из оборонного законопроекта положения, касающиеся Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.



По информации телеканала, эта инициатива призвана поставить Демократическую партию перед выбором между помощью Украине и расширением своих полномочий по расследованию деятельности администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщили источники NBC, цель республиканцев - заставить демократов исключить из документа пункты, которые усилили бы парламентский контроль над военным министром Питом Хегсетом. В числе положений, которые республиканцы хотят исключить, - требования, обязывающие Хегсета согласовывать с Конгрессом назначения и понижения в звании высших офицеров.



В свою очередь сенатор от штата Род-Айленд Джек Рид (Демократическая партия) сообщил телеканалу, что попытка исключить из законопроекта об ассигнованиях на национальную оборону положения, касающиеся Украины, будет "обречена на провал" в Сенате.



На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США проголосовала за направление резолюции, предусматривающей начало процедуры импичмента главы Пентагона, в профильный комитет, где большинство у однопартийцев президента США Дональда Трампа. Это означает, что инициатива фактически заблокирована. Республиканцы в комитете не позволят одобрить документ до окончания нынешнего созыва Конгресса.



16 ноября конгрессмен Томас Мэсси внес на рассмотрение коллег инициативу, которая предусматривает начало процедуры импичмента в отношении главы Пентагона. Сам Хегсет на пресс-конференции назвал фарсом попытку законодателей добиться его отставки. Многие конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы выражают крайнее недовольство действиями Хегсета применительно к конфликту между Соединенными Штатами и Ираном.



На промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября победу одержали демократы. Конгресс следующего, 120-го созыва, который будет сформирован по итогам выборов, приступит к работе 3 января 2027 года. Большинство в обеих палатах получат уже демократы, и им придется заново вносить резолюцию об импичменте Хегсета.-0-