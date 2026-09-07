Республика Корея, США и Япония начали морские военные учения

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея, Соединенные Штаты Америки и Япония начали трехсторонние морские учения Freedom Edge в международных водах к югу и востоку от острова Чеджудо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.



Учения носят многосферный характер, к их проведению будет привлечена в том числе авиация. "Страны воспользуются этими маневрами, чтобы повысить оперативный потенциал и возможности совместного реагирования в различных средах, включая море, воздух и киберсферу", - заявили в Комитете начальников штабов ВС РК.



Учения Freedom Edge рассчитаны на пять дней. В Сеуле подчеркивают, что маневры носят исключительно оборонительный характер и проводятся в строгом соответствии с международным правом.-0-