7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея, Соединенные Штаты Америки и Япония начали трехсторонние морские учения Freedom Edge в международных водах к югу и востоку от острова Чеджудо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Учения носят многосферный характер, к их проведению будет привлечена в том числе авиация. "Страны воспользуются этими маневрами, чтобы повысить оперативный потенциал и возможности совместного реагирования в различных средах, включая море, воздух и киберсферу", - заявили в Комитете начальников штабов ВС РК.
Учения Freedom Edge рассчитаны на пять дней. В Сеуле подчеркивают, что маневры носят исключительно оборонительный характер и проводятся в строгом соответствии с международным правом.-0-
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07 сентября 2026, 08:35
Республика Корея, США и Япония начали морские военные учения
Фото Yonhap
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