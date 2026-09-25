Решение по безопасности в Черном море должно быть комплексным - Песков

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по обеспечению безопасности в Черном море должно быть комплексным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



"Если говорить об обеспечении безопасности, то это должно быть комплексное решение. Решения в каких-то отдельных сегментах сейчас просматриваются трудно, это требует очень сложных переговоров", - сказал представитель Кремля.



Он добавил, что турецкая сторона выдвигала предложения по обеспечению безопасности в Черном море, но конкретных переговоров по этой теме не ведется. "Эта тема очень активно ставится многими государствами. Она ставится и турецкой стороной, естественно, о ней активно говорят украинцы. Да, это действительно так: острая тема", - указал Песков.



Кроме того, представитель Кремля отметил: "Если мы говорим о том, что международные рынки должны быть насыщены российским дизелем, чтобы был снят запрет на экспорт, то недостаточно обеспечить полностью российское потребления, запасы дизеля и открыть экспорт дизеля. Одновременно нужно обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Но и этого недостаточно. Для того, чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать. То есть без каких-либо санкций, без каких-либо ограничений и так далее. Поэтому здесь возможно только комплексное решение".-0-