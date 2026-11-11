Рейтинг Санду и ее партии в Молдове опустился до исторического минимума

Согласно опросу, деятельность Санду положительно оценивают только 28,5% респондентов. Еще два года назад этот показатель составлял 47%.
Респондентам также задали вопрос о том, за кого они бы проголосовали, учитывая, что по закону Санду не может баллотироваться на третий срок. Первое место в предпочтениях занял бывший президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон, за которого бы проголосовали 17,7%. На втором месте оказался премьер-министр Молдовы Василе Тофан (10,5%), а на третьем - председатель оппозиционной партии "Демократия дома" Василе Костюк (8,8%).
Если бы в ноябре этого года состоялись выборы в парламент, за правящую партию, которая год назад получила большинство в парламенте, проголосовали бы лишь 19% респондентов. Это самый низкий показатель за весь период наблюдений.
Опрос проводился с 19 октября по 9 ноября, в нем приняли участие более 1,1 тыс. человек из 86 населенных пунктов страны.-0-