15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг поддержки Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца опустился до 18%, что стало худшим результатом для партии в опросах на федеральном уровне. Об этом свидетельствуют данные социсследования компании YouGov, информирует ТАСС.
В предыдущем опросе компании, проведенном месяцем ранее, ХДС готовы были поддержать 20% немцев. Рейтинг партии установил исторический антирекорд спустя неделю после провальных выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальта.
На первой позиции в рейтинге поддержки разместилась "Альтернатива для Германии"(АдГ), набравшая почти 30% голосов. Опрос проводился с 11 по 14 сентября.
В последний раз столь низкий уровень поддержки христианских демократов фиксировала исследовательская компания Forsa в опросе, проведенном в сентябре 2021 года (19%).
6 сентября 2026 года АдГ одержала крупнейшую победу в истории партии на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Христианско-демократический союз Мерца уступил, набрав лишь 17,2% голосов.-0-
В мире
15 сентября 2026, 12:51
Рейтинг партии канцлера ФРГ Мерца опустился до исторического минимума
Фридрих Мерц. Фото АР
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