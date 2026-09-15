Рейтинг партии канцлера ФРГ Мерца опустился до исторического минимума

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг поддержки Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Фридриха Мерца опустился до 18%, что стало худшим результатом для партии в опросах на федеральном уровне. Об этом свидетельствуют данные социсследования компании YouGov, информирует ТАСС.



В предыдущем опросе компании, проведенном месяцем ранее, ХДС готовы были поддержать 20% немцев. Рейтинг партии установил исторический антирекорд спустя неделю после провальных выборов в региональный парламент Саксонии-Анхальта.



На первой позиции в рейтинге поддержки разместилась "Альтернатива для Германии"(АдГ), набравшая почти 30% голосов. Опрос проводился с 11 по 14 сентября.



В последний раз столь низкий уровень поддержки христианских демократов фиксировала исследовательская компания Forsa в опросе, проведенном в сентябре 2021 года (19%).



6 сентября 2026 года АдГ одержала крупнейшую победу в истории партии на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. Христианско-демократический союз Мерца уступил, набрав лишь 17,2% голосов.-0-