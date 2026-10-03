Рейтинг блока ХДС/ХСС под руководством Мерца снизился до исторического минимума

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейтинг популярности консервативного блока ХДС/ХСС под руководством канцлера Германии и лидера ХДС Фридриха Мерца опустился до 18% - это худший показатель за всю историю наблюдений института INSA. Таковы результаты соцопроса института INSA по заказу газеты Bild, говорится в материале газеты Der Tagesspiegel.



"Канцлер и его правительство продолжают терять позиции в опросах", - отмечается в публикации.



ХДС/ХСС теряет один процентный пункт. При этом популярность партии "Альтернатива для Германии" (AдГ) растет, ее рейтинг впервые достиг отметки в 30%.



Теперь "АдГ" опережает правящий консервативный блок ХДС/ХСС на 12 процентных пунктов. Разрыв между партиями увеличился до нового рекордного уровня.



Опрос также показал, что уровень поддержки СДПГ и "Зеленых" составляет 14%, за ними следует партия "Левые" - 10%.



Институт INSA проводил опрос в период с 28 сентября по 2 октября, опросив в общей сложности 1202 человека.



Авторитет Фридриха Мерца как лидера ХДС и канцлера был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок в кабмине и пробуксовки реформ. 6 сентября давление на него возросло после сокрушительного поражения консерваторов на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. 20 сентября ХДС впервые не вошел в ландтаг (земельный парламент) Мекленбурга - Передней Померании и проиграл первое место Левой партии на выборах в Палату депутатов Берлина.-0-