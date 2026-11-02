Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за сообщения об угрозе взрыва

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Wizz Air, который выполнял рейс из Лондона в Софию, был перенаправлен в аэропорт Будапешта из-за угрозы взрыва на борту. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на авиаперевозчика.



"Wizz Air подтверждает, что сегодняшний рейс Лондон Лутон - София был перенаправлен в Будапешт из-за угрозы взрыва, полученной во время полета. Самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в международном аэропорту Будапешта имени Ференца Листа в соответствии с протоколами и процедурами безопасности, после чего вырулил на назначенную стоянку, где соответствующие органы провели необходимые проверки безопасности самолета и пассажиров", - говорится в сообщении авиаперевозчика.



По данным Sky News, для сопровождения Airbus A321neo и обеспечения его безопасной посадки в аэропорту Будапешта в небо был поднят истребитель Gripen.-0-