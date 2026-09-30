Рейс Flydubai из ОАЭ в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате и пропал с радаров, сообщает газета The Times of Israel.

В последний раз самолет был замечен на сайтах отслеживания полетов недалеко от аэропорта Табук в Саудовской Аравии.





Согласно данным отслеживания рейсов, первоначально самолет отправил код экстренной помощи 7700. Затем, спустя короткое время, он отправил код 7500, означающий угон или незаконное вмешательство.





На борту находятся около 180 пассажиров.





По информации источников в службах безопасности, истребители ВВС Израиля были подняты в воздух в направлении самолета. Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр и министр обороны проводят экстренные консультации.





По последним данным, самолет уже смог приземлиться в Саудовской Аравии. После приземления власти смогут составить более ясную картину того, что произошло на борту.-0-