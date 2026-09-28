Речные круизы по Нидерландам под угрозой из-за обмеления Рейна

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие выходные уровень воды в реке Рейн на востоке Нидерландов опустился до нового рекордно низкого уровня. Об этом сообщает портал Dutch News.



27 сентября уровень воды в реке в Лобите - пограничном пункте, где Рейн пересекает границу Нидерландов, составил 6,1 м, что ниже предыдущего антирекорда в 6,12 м, установленного в августе.



Из-за сложившейся ситуации нидерландский круизный лайнер застрял посреди реки недалеко от Кельна, там уровень воды упал до 40 см, из-за чего глубина судоходной части русла сократилась до 1,5 м.



Ожидается, что уровень воды в реках продолжит снижаться из-за низкого уровня осадков в Альпах. В Лобите расход воды впервые за всю историю наблюдений упал ниже 600 куб.м в секунду.



В связи с тем, что во время летней засухи каналы рек сузились и обмелели, нидерландским службам по управлению водными ресурсами пришлось ввести ограничения на речное движение.-0-