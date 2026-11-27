27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращение финансовой поддержки со стороны Европы и США ставит под угрозу реализацию программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД с целью покончить с заболеванием как угрозой общественному здоровью к 2030 году. Об этом заявила исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Винни Бьянима, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.



По ее словам, наблюдаются самые серьезные сбои в глобальной борьбе со СПИДом с начала эпидемии.



Винни Бьянима отметила, что быстрое сокращение финансирования особенно сильно ударило по профилактическим и общественным программам, которые помогают предотвращать новые случаи заражения среди наиболее уязвимых групп населения, в том числе детей.



"Система профилактики была разрушена", - обратила внимание она, добавив, что финансирование борьбы с ВИЧ в прошлом году сократилось на 18%.



В 2025 году число новых случаев заражения ВИЧ достигло 1,2 млн человек. Около половины из них пришлось на Африку.-0-