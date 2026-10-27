Разговор Путина со Стуббом и Стёре был обстоятельным и содержательным - Ушаков

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре был обстоятельным и содержательным. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.



Беседа продолжалась полтора часа и фокусировалась в первую очередь вокруг договоренности о возобновлении переговоров России, Украины и США. Ушаков отметил, что Стубб и Стёре еще в конце прошлой недели инициировали проведение телефонного разговора с российским лидером.



Говоря об итогах беседы, помощник президента РФ подчеркнул, что стороны условились в случае необходимости снова созвониться.



В ходе беседы президент РФ подтвердил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, здесь ему будут обеспечены все условия, в том числе и безопасность. По словам Ушакова, собеседники Путина транслировали президенту России "активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую" с ним.



По его мнению, критическая реакция ряда европейских стран на состоявшийся телефонный разговор весьма симптоматична и показательна.



В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Стубб и Стёре не выдвигали никакие новые предложения по украинскому урегулированию. Он также считает, что говорить о влиянии их звонка рано. Представитель Кремля напомнил, что позиция президента РФ по ситуации вокруг Украины последовательна и хорошо известна.-0-