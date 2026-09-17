Расходы Франции на оборону в 2027 году увеличатся на 6,4 млрд евро - Лекорню

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы Франции на оборону в 2027 году увеличатся на 6,4 млрд евро в соответствии с ранее утвержденными планами. Об этом заявил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню в интервью газете Le Figaro, сообщает ТАСС.



"Бюджет вооруженных сил увеличится, как и планировалось, на 6,4 млрд евро в следующем году", - сказал глава правительства.



Увеличение расходов предусмотрено актуализированным законом о военном планировании на 2024-2030 годы. Согласно документу, ассигнования по статье "Оборона" в 2027 году должны составить 63,3 млрд евро. В общей сложности программа предусматривает дополнительные 36 млрд евро на оборону на 2026-2030 годы.



При этом, как отмечает ТАСС со ссылкой на деловых аналитиков, кризис финансовой системы остается главной проблемой французской экономики. Летом государственный долг страны достиг 3,5 трлн евро, или 117,5% ВВП. При этом размер долга растет быстрее, чем французская экономика, а вместе с ним увеличивается и сумма процентов, которые правительство должно выплачивать ежегодно.-0-