Rail Baltica снова просит миллиарды у Европы. Страны Балтии и Польша совместно обратились к руководству ЕС 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия, Литва, Эстония и Польша призвали Евросоюз выделить отдельное финансирование на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в следующем многолетнем бюджете ЕС. Об этом пишут латвийские СМИ.



Представители четырех стран направили совместное письмо председателю Европейского совета Антониу Коште и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием предусмотреть для железнодорожного проекта отдельную статью расходов. Документ подписали премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, глава правительства Эстонии Кристен Михал, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск.



Руководители четырех государств настаивают на том, чтобы в бюджете ЕС на 2028-2034 годы для Rail Baltica была предусмотрена отдельная статья финансирования в рамках европейского механизма Connecting Europe Facility. Согласно мнению авторов обращения, проект нуждается в стабильном финансировании, без которого завершить строительство в запланированные сроки будет сложно.



В письме в качестве аргумента указывается, что проект Rail Baltica должен обеспечить более быстрое перемещение военных подразделений и техники НАТО и ЕС на восточном фланге Европы.



По данным авторов письма, почти половина основной трассы Rail Baltica в странах Балтии уже находится на стадии строительства либо подготовлена к началу работ.



Главной проблемой проекта остается стоимость строительства, отмечают СМИ. Общая стоимость проблемного проекта Rail Baltica во всех трех странах Балтии уже оценивается почти в 24 млрд евро. При этом в 2017 году общие затраты на реализацию Rail Baltica оценивались всего в 5,8 млрд евро. Таким образом, за девять лет расчетная стоимость долгостроя увеличилась более чем в четыре раза. Сейчас только первый этап в Латвии, включающий соединение с эстонской и литовской границами, может обойтись в 6 млрд евро.



Теперь судьба одного из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории стран Балтии во многом зависит от того, какую сумму Евросоюз согласится выделить в следующем бюджетном периоде, обращают внимание журналисты. Совместное обращение четырех государств пока не означает, что необходимое финансирование гарантировано.-0-