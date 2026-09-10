Rail Baltica нуждается в миллиардах евро из бюджета ЕС для завершения первого этапа строительства

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для завершения первого этапа строительства Rail Baltica к 2030 году потребуется еще около 10 млрд евро, половину этой суммы страны Балтии рассчитывают получить из бюджета ЕС. Об этом заявил генеральный директор компании RB Rail AS Марко Кивила в интервью Euractiv.
Rail Baltica - инфраструктурный проект, который должен соединить Эстонию, Латвию и Литву с Польшей и железнодорожной сетью Европы. Электрифицированная линия европейской колеи протяженностью около 870 км пройдет через Таллин, Ригу и Каунас.
Изначально проект планировали реализовать в значительно меньших масштабах. В 2017 году его общую стоимость оценивали в 5,8 млрд евро. После пересмотра в 2024 году смета выросла до 23,8 млрд евро.
На фоне резкого роста расходов было решено разделить строительство на этапы. Сначала планируется построить один путь по всему маршруту. Его стоимость оценивается в 15,3 млрд евро, а завершить этот этап хотят к 2030 году. Строительство второго пути пока не имеет четких сроков.
На данный момент в проект уже вложено около 5 млрд евро. По словам Кивилы, для завершения первого этапа необходимо найти еще 10 млрд евро. Около 5 млрд евро страны Балтии рассчитывают получить из Фонда ЕС "Соединяя Европу" (CEF).
При этом страны Балтии не стали использовать для Rail Baltica кредиты программы SAFE объемом 150 млрд евро, предназначенной для развития оборонной промышленности и военной инфраструктуры в ЕС.
Еврокомиссия предлагает направить 51,5 млрд евро на транспортную и военную мобильность в рамках следующего бюджета CEF с 2028 года. За эти средства Rail Baltica придется конкурировать с другими европейскими инфраструктурными проектами.
Строительство уже идет: в Эстонии и Литве ведутся работы примерно на 100 км железной дороги, в Латвии - еще на 40 км. Однако, по словам Кивилы, без дополнительного финансирования завершить первый этап к 2030 году будет практически невозможно.-0-
В мире
10 сентября 2026, 13:25
Rail Baltica нуждается в миллиардах евро из бюджета ЕС для завершения первого этапа строительства
Фото LETA
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