24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 90% немцев выразили недовольство работой канцлера Германии Фридриха Мерца, это новый антирекорд. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa для телеканалов RTL и n-tv, передает РИА Новости.
"Работой федерального канцлера Фридриха Мерца недовольны 88% граждан Германии - это на два процентных пункта больше, чем на прошлой неделе", - говорится в публикации телеканала RTL.
Согласно опросу, положительно работу Мерца оценивают на данный момент лишь 11% немцев.
При этом поддержка нынешнего канцлера продолжает сокращаться даже среди сторонников возглавляемого им консервативного блока ХДС/ХСС. На данный момент им довольны только 39% христианских демократов.
Опрос проводился с 17 по 23 ноября с участием 2,5 тыс. респондентов, статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентного пункта.-0-
В мире
24 ноября 2026, 23:40
Работой Мерца на посту канцлера недовольны почти 90% жителей Германии, это новый антирекорд - данные опроса
Фридрих Мерц. Фото Reuters
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