26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники американской корпорации Amazon и их сторонники проведут масштабные забастовки и акции протеста более чем в 20 странах мира в период с 27 по 30 ноября. Об этом говорится в заявлении международного объединения профсоюзов UNI Global Union.



Кампанию координируют международные объединения рабочих UNI Global Union и Progressive International. Акция пройдет под лозунгом Make Amazon Pay ("Заставим Amazon платить"). Забастовки, митинги и пикеты пройдут на складах, в центрах доставки и офисах компании в период наиболее интенсивных продаж - с "черной пятницы" по "киберпонедельник". Участники акций потребуют повышения заработной платы, обеспечения безопасных условий труда, соблюдения прав работников на объединение в профсоюзы и заключение коллективных договоров.



В Германии профсоюз Ver.di объявил о проведении забастовок на 11 объектах Amazon, в том числе в Лейпциге, Дортмунде, Кобленце и Менхенгладбахе. Это крупнейшая по числу одновременно задействованных объектов забастовочная акция профсоюза против корпорации. В США протесты запланированы в Лос-Анджелесе и Чикаго, в Индии - как минимум в 23 населенных пунктах, включая Дели, Мумбаи и Калькутту. В Польше акции охватят четыре склада компании. Протесты и акции солидарности также пройдут в Великобритании, Канаде, Люксембурге, Австралии, Бразилии, Колумбии, Уругвае, Японии, Индонезии, Таиланде, ЮАР и ряде других стран.-0-