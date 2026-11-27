27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перебои с электричеством нарушили работу международного аэропорта имени О.Р.Тамбо, являющегося главным аэропортом ЮАР, сообщает издание TimesLIVE.
Сбой в работе затронул стойки регистрации, пункты контроля безопасности и выходы на посадку. В результате пассажиры столкнулись с длинными очередями, поскольку сотрудники аэропорта с трудом справлялись с обработкой данных.
Позже электроснабжение в аэропорту было восстановлено, но пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов в течение всего дня.-0-
В мире
27 ноября 2026, 13:25
Работа крупнейшего аэропорта ЮАР была нарушена из-за перебоев с электричеством
Фото timeslive.co.za
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