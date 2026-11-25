25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Volkswagen грозят с 1 января 2027 года проводить предупредительные забастовки. Об этом пишут немецкие СМИ.



По данным профсоюза IG Metall (крупнейший профсоюз Германии и Европы, объединяющий работников металлургической, машиностроительной и автомобильной отраслей), срок действия соглашения о запрете забастовок истекает 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года проведение предупредительных забастовок становится допустимым.



Первый раунд тарифных переговоров, касающихся примерно 120 тыс. сотрудников, на которых распространяется корпоративный тарифный договор Volkswagen, завершился 24 ноября в немецком городе Эмден спустя полтора часа. При этом стороны так и не смогли сблизить свои позиции. В Эмдене расположен один из заводов, борющихся за выживание. Согласно информации IG Metall, около 4,5 тыс. сотрудников протестовали в день переговоров перед зданием North Sea Hall в Эмдене. Некоторые из протестующих привезли с собой черные деревянные гробы как символ "смерти бренда Volkswagen".



"Настроение на переговорах было ниже, чем температура на улице", - заявил главный переговорщик IG Metall Торстен Грёгер.



Следующий раунд переговоров запланирован на 15 декабря в Цвиккау, что станет последней возможностью найти решение в трудовом споре до того, как с января станут возможны забастовки.



В конце сентября 2026 года Volkswagen были расторгнуты коллективные договоры. Затем 19 ноября руководство передало немецкому профсоюзу IG Metall пакет требований по сокращению расходов, касающийся около 120 тыс. сотрудников в Германии. Volkswagen требует заморозки заработной платы работников на два года и увеличения рабочего времени при сохранении прежнего уровня оплаты труда. Также отмечается, что больше не будет никаких юбилейных выплат за 25 и 35 лет работы, будут ликвидированы оплачиваемые 20-минутные перерывы при трехсменной работе. Повышение заработной платы на 5,5%, согласованное в 2024 году, но приостановленное, будет полностью отменено.



Как отмечает Reuters, усиление конкуренции со стороны Китая, многомиллиардные ежегодные таможенные пошлины и стремительные технологические изменения вынудили Volkswagen перестроить свой глобальный бизнес, из-за чего запланировано увольнение 100 тыс. сотрудников. Заводы Volkswagen в Германии стали объектом реструктуризации: четыре из них планируется закрыть в начале следующего десятилетия, а руководство сообщило немецким работникам группы, что внутреннее производство стало слишком дорогим.-0-