25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Volkswagen грозят с 1 января 2027 года проводить предупредительные забастовки. Об этом пишут немецкие СМИ.
По данным профсоюза IG Metall (крупнейший профсоюз Германии и Европы, объединяющий работников металлургической, машиностроительной и автомобильной отраслей), срок действия соглашения о запрете забастовок истекает 31 декабря 2026 года. С 1 января 2027 года проведение предупредительных забастовок становится допустимым.
Первый раунд тарифных переговоров, касающихся примерно 120 тыс. сотрудников, на которых распространяется корпоративный тарифный договор Volkswagen, завершился 24 ноября в немецком городе Эмден спустя полтора часа. При этом стороны так и не смогли сблизить свои позиции. В Эмдене расположен один из заводов, борющихся за выживание. Согласно информации IG Metall, около 4,5 тыс. сотрудников протестовали в день переговоров перед зданием North Sea Hall в Эмдене. Некоторые из протестующих привезли с собой черные деревянные гробы как символ "смерти бренда Volkswagen".
"Настроение на переговорах было ниже, чем температура на улице", - заявил главный переговорщик IG Metall Торстен Грёгер.
Следующий раунд переговоров запланирован на 15 декабря в Цвиккау, что станет последней возможностью найти решение в трудовом споре до того, как с января станут возможны забастовки.
В конце сентября 2026 года Volkswagen были расторгнуты коллективные договоры. Затем 19 ноября руководство передало немецкому профсоюзу IG Metall пакет требований по сокращению расходов, касающийся около 120 тыс. сотрудников в Германии. Volkswagen требует заморозки заработной платы работников на два года и увеличения рабочего времени при сохранении прежнего уровня оплаты труда. Также отмечается, что больше не будет никаких юбилейных выплат за 25 и 35 лет работы, будут ликвидированы оплачиваемые 20-минутные перерывы при трехсменной работе. Повышение заработной платы на 5,5%, согласованное в 2024 году, но приостановленное, будет полностью отменено.
Как отмечает Reuters, усиление конкуренции со стороны Китая, многомиллиардные ежегодные таможенные пошлины и стремительные технологические изменения вынудили Volkswagen перестроить свой глобальный бизнес, из-за чего запланировано увольнение 100 тыс. сотрудников. Заводы Volkswagen в Германии стали объектом реструктуризации: четыре из них планируется закрыть в начале следующего десятилетия, а руководство сообщило немецким работникам группы, что внутреннее производство стало слишком дорогим.-0-
В мире
25 ноября 2026, 18:06
Рабочие Volkswagen грозят провести в январе предупредительные забастовки
Фото Unsplash
Новости рубрики В мире
Война идет - ее надо остановить! Заявления Лукашенко в интервью Le Point вызвали широкий резонанс в мире
Главное
Топ-новости
Беларусь и Свердловская область обсудили взаимные поставки продукции и сотрудничество по производству техники
Только до 30 ноября! В сети магазинов "Поле Кветак", "Белорусский лен", "Да Дому" проходит акция. И это нужно видеть!
Программу действий в области внешней политики на 2027-2029 годы подписали Рыженков и Лавров в Гомеле
Песков поблагодарил Беларусь за содействие в гуманитарных миссиях и контактах между Россией и Украиной
С нами интереснее