Путин заявил о планах принять участие в ноябрьском саммите АТЭС в Китае





Российский лидер подчеркнул, что его поездка на саммит будет зависеть от внутренней ситуации в России.





"Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Повторяю еще раз, в конечном итоге все-таки решение об участии будет зависеть от ситуации внутри России", - пояснил Путин.





"В целом это большое серьезное мероприятие. У меня есть приглашение. Я исхожу из того, что это полезно - поработать на такой площадке. Я и председателю КНР Си Цзиньпину об этом сказал", - добавил президент РФ.





Президент США Дональд Трамп также подтвердил участие в саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что настроен на то, чтобы принять участие в саммите АТЭС в Китае. Об этом сообщает ТАСС.