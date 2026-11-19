19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы, что за саммитом РФ - КНР - США последовало продолжение. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита АТЭС и трехсторонней встречи.По его словам, лучше хоть какие-то договоренности, даже если они не до конца реализуются, чем отсутствие договоренностей вообще. Владимир Путин назвал очень полезным трехсторонний саммит с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.Он отметил, что считает встречу страницей в истории дипломатии, а также назвал трехсторонний формат РФ - Китай - США удачным. При этом он не исключил, что какие-то решения будут приниматься и в других форматах.Только Господь знает, что будет дальше, но "хотелось бы, чтобы взаимное понимание было", сказал президент РФ. Одновременно с этим он обратил внимание, что дискуссия на трехстороннем саммите проходила в очень откровенном режиме, позволила лучше понять друг друга.Он подчеркнул, что требования России по европейской безопасности досконально не формулировались, но все они законные. Президент РФ отметил, что не сомневается, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского конфликта и налаживанию сотрудничества РФ и США. Непоследовательность США Путин связал со сложностью политической системы этой страны.-0-