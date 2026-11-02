2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества. Документ опубликован на российском официальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.
"Постановляю утвердить прилагаемое положение о порядке реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года", - говорится в указе.
Предыдущий порядок, согласно указу, утрачивает силу.
В положении, в частности, предписывается составлять контракты на поставку в Беларусь и импорт из нее военной продукции по определенным правилам. Так, в контракте должно быть прописано обязательство использовать данную продукцию только в заявленных целях и не допускать ее реэкспорта.
Кроме того, должна быть обеспечена защита сведений, составляющих государственную тайну, полученных при выполнении контрактов в отношении продукции военного назначения.
Для покупки военно-технической продукции в Беларуси российские организации должны согласовать поставку с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. Через это же ведомство согласуются и контракты на экспорт в Беларусь.-0-
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02 ноября 2026, 17:09
Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества
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