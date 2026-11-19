19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры РФ, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп по итогам трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС подписали итоговую декларацию о мире. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, три государства намерены содействовать реформированию ООН для более эффективного ответа на глобальные вызовы. РФ, КНР и США также планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех стран.Кроме того, Путин, Трамп и Си Цзиньпин назвали основополагающим принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц стран. Лидеры трех стран выступили против злоупотребления полномочиями со стороны Международного уголовного суда и аналогичных структур.Отдельный пункт декларации был отведен ядерной безопасности. РФ, КНР и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Главы государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры прошли в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".-0-