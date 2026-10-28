Путин, Стубб и Стёре не обсуждали участие ЕС в переговорах по Украине - Ушаков 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участие Европы в переговорах по украинскому урегулированию не обсуждалось во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС."Во время звонка не обсуждалось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Ушаков сообщал, что беседа продолжалась полтора часа и фокусировалась в первую очередь вокруг договоренности о возобновлении переговоров России, Украины и США. По его словам, Стубб и Стёре еще в конце прошлой недели инициировали проведение телефонного разговора. В ходе переговоров стороны условились в случае необходимости снова созвониться. Во время беседы Владимир Путин подтвердил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, здесь ему будут обеспечены все условия, в том числе и безопасность. По словам Ушакова, собеседники Путина транслировали "активную заинтересованность Владимира Зеленского переговорить напрямую" с президентом РФ.По его мнению, критическая реакция ряда европейских стран на состоявшийся телефонный разговор весьма симптоматична и показательна.Издание Politico со ссылкой на источники написало, что часть европейских стран негативно отнеслась к инициативе телефонного разговора с российским лидером. Итальянский чиновник выразил мнение, что национальные инициативы и постоянно меняющиеся дипломатические форматы рискуют еще больше ослабить влияние Европы, а телефонный разговор выявил неспособность ЕС договориться о том, кто должен представлять их интересы на мирных переговорах. При этом реакция самой Еврокомиссии была сдержанной, что указывает на деликатность вопроса. "Мы приняли к сведению разговор, который состоялся исключительно в двустороннем формате", - приводит газета слова представителя Еврокомиссии Паулы Пинью.В западных СМИ между тем появилась информация, что Еврокомиссия и Евросовет хотят направить на ближайший раунд переговоров по Украине, который планируется в Абу-Даби, собственную совместную делегацию. Ее может возглавить Бьорн Зайберт, руководитель аппарата и ближайший соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Отмечалось, что предполагаемый формат может предусматривать одновременное участие представителей Европы, Украины, США и России.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не видит перемен в риторике Евросоюза по Украине, а телефонный разговор состоялся по просьбе самих европейцев, которые ранее до последнего отказывались от какого-либо диалога. "Это показывает лишь желание европейцев втиснуться в переговорный процесс. Хотя с какими позициями в этот процесс втискиваться - большой вопрос", - сказал он.В телефонном разговоре Путина со Стуббом и Стёре 27 октября обсуждались недавние переговоры в Осло и визит спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург. После этого разговора Стубб и Стёре созвонились с Владимиром Зеленским.-0-