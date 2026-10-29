Путин считает правильным звонок Стубба и Стере, несмотря на критику их в ЕС

"Знаю, что раздалась потом и критика в их адрес, но это не наше дело с вами оценивать, правильно это, неправильно. Я считаю, что правильно. В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегическое поражение России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог", - сказал Путин.





Он подчеркнул, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению полноценных отношений с европейскими странами - как в рамках Евросоюза, так и на двустороннем уровне.

В ходе телефонных разговоров, отметил Путин, также обсуждалась ситуация в Балтийском море. Россия не стремится к обострению обстановки в регионе, однако готова ответить на любые вызовы.





Также Путин добавил, что в случае прямого военного столкновения победителей не будет.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает правильным, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере позвонили ему, несмотря на критику в их адрес со стороны европейских политиков. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка, сообщает ТАСС.