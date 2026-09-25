Путин: Россия после ударов ВСУ еще подумает, возобновлять ли переговоры

"Так называемое примирение и предложение о возобновлении переговоров, да, они все на столе, это все возможно. Но после всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в этой связи. И, в любом случае, все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, будем принимать исходя из интересов Российской Федерации", - сказал глава государства.
Он отметил, что в ночь с 19 на 20 сентября, в основной день голосования на парламентских выборах, более 1,6 тыс. украинских беспилотников вошли практически в московскую зону. Кроме того, ВСУ в дни выборов 18-20 сентября наносили удары по избирательным участкам, атаковали жилые дома председателей территориальных комиссий.-0-