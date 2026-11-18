18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Китай придерживаются конструктивного подхода по формированию более справедливого многополярного мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает ТАСС.



"Площадка АТЭС представляет большие возможности для конструктивного общения на всех уровнях, и прежде всего между лидерами ведущих экономик, которые могут за одним столом обменяться мнениями, решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, в области безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, сообща работать над укреплением основ глобального устойчивого развития", - обозначил Владимир Путин.



Он также добавил, что обеспечение процветания Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является общей целью России и Китая.



Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят двусторонние российско-китайские переговоры на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Здесь они обсудят вопросы дальнейших перспектив развития двустороннего сотрудничества в сфере экономики.-0-