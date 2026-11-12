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Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером 

Опубликовано:

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В мире
12 ноября 2026, 15:19

Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером 

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ ТАСС
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ ТАСС
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ ТАСС
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером обсудит вопросы, ведущие к урегулированию украинского конфликта.
Замглавы МИД России Сергей Рябков со своей стороны сообщил, что президент РФ доведет до прибывших в Москву представителей США российскую позицию. Он назвал неоспоримым тот факт, что стороны продвинулись по итогам переговоров в Абу-Даби.

Известно, что после посещения России Уиткофф и Кушнер направятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись 10-11 ноября в столице ОАЭ. Консультации проходили за закрытыми дверями. Их центральной темой стала европейская система безопасности. Один из главных итогов - договоренность между Россией и Украиной о масштабном обмене военнопленными. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам трехсторонних переговоров выразил надежду на приближение к миру.-0- 
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