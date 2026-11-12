Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером 

Как заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером обсудит вопросы, ведущие к урегулированию украинского конфликта.
Известно, что после посещения России Уиткофф и Кушнер направятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским.
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной состоялись 10-11 ноября в столице ОАЭ. Консультации проходили за закрытыми дверями. Их центральной темой стала европейская система безопасности. Один из главных итогов - договоренность между Россией и Украиной о масштабном обмене военнопленными. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам трехсторонних переговоров выразил надежду на приближение к миру.-0-
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Фото ТАСС