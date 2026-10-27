Путин провел телефонный разговор со Стуббом и Стёре. Что известно?

Президент России Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с норвежским премьер-министром Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом. Речь шла об урегулировании украинского кризиса.





О присоединении Осло и Хельсинки к переговорному процессу стало известно на прошлой неделе. В Кремле дали понять, что российская сторона готова понаблюдать, смогут ли европейские союзники Киева внести конструктивный вклад в дело урегулирования.





Что предшествовало телефонному разговору?





Нынешние контакты лидеров России, Норвегии и Финляндии проходят на фоне активизации мирных переговоров по Украине.





На минувшей неделе состоялись два раунда очных переговоров. Так, 20 октября в Осло прошла встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Зеленским, Стёре и Стуббом.

Премьер Норвегии назвал переговоры хорошими и продуктивными. Он сообщил, что на встрече обсуждались территориальные вопросы, санкции и обеспечение безопасности стран Европы после завершения украинского конфликта.





Президент Финляндии заявил, что на переговорах были найдены некоторые "элементы мира". "Я думаю, мы достигли настоящего прогресса, - сказал Стубб. - Мы нашли некоторые элементы мира, над которыми продолжат работу в Санкт-Петербурге завтра".





На следующий день, 21 октября, Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, где провел переговоры с российским лидером.

На открытой для прессы части встречи Уиткофф проинформировал Путина о ходе переговоров в Осло, назвав их продуктивными. "Я надеюсь, что у нас появился необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в украинско-российском конфликте", - заявил Уиткофф. Он также сообщил, что привез документы, где излагаются подходы по проблеме урегулирования вокруг Украины. На открытой для прессы части встречи Уиткофф проинформировал Путина о ходе переговоров в Осло, назвав их продуктивными. "Я надеюсь, что у нас появился необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в украинско-российском конфликте", - заявил Уиткофф. Он также сообщил, что привез документы, где излагаются подходы по проблеме урегулирования вокруг Украины.





После завершения переговоров с Путиным американский спецпосланник сообщил, что встреча в Санкт-Петербурге прошла конструктивно. По его словам, переговоры продолжатся в трехстороннем формате (США, Россия и Украина) на техническом уровне.

Ряд заявлений прозвучал и со стороны Москвы. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, американский спецпосланник проинформировал Путина о новых подходах Европы и Киева, сформированных в ходе переговоров в Осло.

"На этот раз встрече президента России со Стивом Уиткоффом предшествовали переговоры американского спецпосланника в Осло с Зеленским и представителями ряда европейских стран, НАТО и Еврокомиссии, - отметил Ушаков. - Естественно, Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева".

При этом Ушаков заметил, что представители стран Европы "начали думать" и более серьезно подходить к вопросу урегулирования украинского кризиса. При этом Ушаков заметил, что представители стран Европы "начали думать" и более серьезно подходить к вопросу урегулирования украинского кризиса.





Ушаков сообщил, что российская сторона готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в десятых числах ноября. "Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины", - отметил он.





В беседе с журналистами помощник президента РФ высказал мнение, что урегулирование конфликта в Украине движется к завершению. "Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", - сказал Ушаков. Он добавил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти в Абу-Даби.





Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Норвегия и Финляндия стали новыми участниками переговорного процесса по Украине. "Вы видели, например, новых участников со стороны европейцев, - сказал Песков. - Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад. И смогут ли". При этом Песков заметил, что дипломаты из Еврокомиссии не способны внести конструктивный вклад в урегулирование конфликта.





Как ранее отмечала БЕЛТА, присоединение Норвегии и Финляндии к переговорам выглядело несколько неожиданно, учитывая, что Северная Европа настроена в отношении России наиболее конфронтационно. Правда, кандидатура Стубба ранее уже рассматривалась в Европе в качестве возможного переговорщика. Стоит заметить, что президент Финляндии смог наладить доверительное общение с американским лидером Дональдом Трампом, который продвигает переговорный процесс. Он также является одним из немногих европейских политиков, которые публично отвергают утверждения о якобы возможной агрессии РФ против НАТО. А ведь нарратив о "российской угрозе" - главный аргумент европейских союзников Киева, призывающих к продолжению конфликта в Украине и милитаризации Европы.





Также напомним, что Финляндия имеет общую границу с Россией, а сам Стубб ранее выражал надежду на восстановление добрососедских отношений. "Финско-российская граница стала границей между НАТО и Россией. Но это не обязательно означает "железный занавес". Россия останется соседом Финляндии, и когда закончится война, мы переопределим наши соседские отношения", - заявлял финский лидер в августе этого года.





Россия, очевидно, сомневается в готовности Европы к мирному урегулированию, но готова понаблюдать за процессом. Что примечательно, Ушаков говорил о возобновлении в десятых числах ноября трехсторонних переговоров. То есть речь о России, США и Украине. В каком формате будут участвовать европейцы (если, конечно, будут) - не совсем понятно.





Что обсуждал Путин со Стёре и Стуббом?





В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что сегодняшний телефонный разговор прошел по просьбе финской и норвежской сторон.





"Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с Уиткоффом и Зеленским в Осло", - говорится в сообщении.





Отмечается, что собеседники приветствовали ранее достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий.





"Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта в Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий", - говорится в сообщении Кремля.





Во время разговора затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и севера Европы. Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии в этой связи подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства.





Президент России также проинформировал о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе российского населенного пункта Алешки и введении в этих целях временного "режима тишины" на Херсонском направлении.





"Лидеры трех стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону", - резюмировали в пресс-службе Кремля.





В канцелярии норвежского премьера сообщили, что телефонный разговор был инициирован Стуббом и Стёре для обсуждения дипломатических усилий по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.





"Этот телефонный разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и был проведен в консультации с Украиной, - говорится в сообщении. - Целью звонка было передать президенту Путину прямые послания относительно будущих переговоров, направленных на прекращение войны. Звонок был связан с предстоящими встречами в Абу-Даби".





Норвежская сторона подчеркивает, что Стубб и Стёре приняли участие в телефонном разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени Европы в целом.





"Обе страны разделяют заинтересованность в стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Это было подчеркнуто в ходе телефонного разговора", - говорится в сообщении.





Далее приводятся заявления Стубба и Стёре.





"Дискуссия была откровенной и содержательной. Мы - соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", - заявил президент Финляндии.





"Война влечет за собой огромные человеческие и материальные потери. Страдания и разрушения повлияют на целые поколения. В ходе телефонного разговора мы подчеркнули важность деэскалации", - сказал премьер-министр Норвегии.





Тем временем Стубб сообщил в соцсети Х, что провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. "Мы обсудили наш предыдущий разговор с президентом Путиным. Финляндия и Норвегия продолжат поддерживать Украину и усилия по установлению справедливого и прочного мира", - проинформировал Стубб.





Аналогичное сообщение появилось и на странице Стёре в Х.





Как реагируют в Европе?





Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что телефонный разговор президента Финляндии и премьер-министра Норвегии с российским лидером не согласовывался с европейскими союзниками.





"Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас", - приводит ее слова ТАСС.





Она также выразила несогласие с позицией президента Финляндии и премьера Норвегии. "Я действительно не понимаю, чего, по мнению этих двух стран, можно достичь таким образом. Мы также ранее четко подчеркивали в посланиях из остальной Европы, что, когда другие в одиночку, например, едут в Москву, важно, чтобы мы, европейцы, ездили вместе", - сказала она в интервью телеканалу TV 2.





Европейское издание Politico обратило внимание, что Стубб и Стёре выступали не как официальные представители Европы, а как лидеры своих стран. "Однако этот звонок состоялся в деликатный момент четырехлетней войны, когда европейские чиновники борются за место за столом переговоров, а президент США Дональд Трамп настаивает на мирном соглашении. По словам двух официальных лиц в ЕС, председатель Европейского совета Антониу Кошта был заранее уведомлен о запланированном звонке", - сообщает издание.





Британское издание The Independent пишет, что Финляндия и Норвегия проводят "прямые переговоры" с Путиным.





"Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу войны в Украине, при этом Стубб выступил в защиту "прямых переговоров", несмотря на критику со стороны других европейских лидеров", - информирует издание.





Агентство Reuters отмечает, что лидеры Финляндии и Норвегии "нарушили давнюю практику среди западноевропейских лидеров избегать прямых контактов с Кремлем".





"С момента начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года лидеры западноевропейских стран в основном избегали контактов с Путиным, одновременно усиливая санкции против Москвы. Однако такая позиция оттеснила их на второй план, поскольку усилия по прекращению войны возглавил Трамп, которого во многих столицах ЕС считают непредсказуемым, неуравновешенным и склонным вставать на сторону Путина в ущерб Украине", - пишет агентство.





Reuters полагает, что нынешний телефонный разговор был попыткой Стубба и Стёре повлиять на дипломатический процесс в то время, как Трамп "изменил свою позицию в пользу России, а отношения США с Украиной достигли самого низкого уровня за последние 18 месяцев".





Вита ХАНАТАЕВА,

БЕЛТА.-0-