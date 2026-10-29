Путин призвал сопрягать интеграционные процессы в Евразии и Африке

"Дополнительно стимулировать взаимную торговлю помогло бы более глубокое сопряжение интеграционных процессов, развивающихся в Африке и на Евразийском континенте с участием России. Эта тема в прикладном плане затрагивалась на отдельных состоявшихся вчера весьма обстоятельных переговорах с главами панафриканских структур", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия - Африка.





Как сообщает ТАСС, Путин также заявил, что Африканский континент обязательно должен быть представлен в Совете Безопасности ООН. "Наши африканские друзья тоже должны понять, в каком виде Африка будет там представлена - в качестве какого-то одного голоса либо смена будет каких-то африканских государств в Совбезе ООН", - отметил президент РФ.-0-