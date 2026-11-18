18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем преференциального рынка партнеров, с которыми Евразийский экономический союз (ЕАЭС) заключил соглашения о свободной торговле, за последние три года увеличился втрое и составляет 570 млн человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС, информирует ТАСС.



ЕАЭС активно развивает по миру сеть преференциальных торговых режимов, работает над либерализацией и снижением тарифов во взаимной торговле. "За последние три года объем совокупного преференциального рынка партнеров, с кем заключены соглашения о свободной торговле, вырос втрое - с 185 до 570 млн человек", - указал глава российского государства.



Путин напомнил, что в 2025 году такое соглашение заработало с Ираном, в этом году - с ОАЭ и Монголией. В начале 2027 года вступит в силу соглашение с Индонезией.



"Ведем аналогичные переговоры с Индией, запускаем обсуждения с Тунисом, прорабатываем перспективы с Пакистаном, Иорданией, Египтом, ЮАР и Зимбабве", - добавил лидер РФ.



В китайском Шэньчжэне 18-19 ноября проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В повестку включены вопросы международной торговли, региональной экономической интеграции, инвестиционного сотрудничества, цифровизации и инновационного развития.-0-