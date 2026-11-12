Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по примеру Алешек

Президент РФ отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине, приведя в пример недавнюю миссию в Алешках. Работу над организацией новой миссии в Константиновке он предложил поручить омбудсменам России и Украины.





По словам Владимира Путина, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. На разминирование территории у города российской стороне понадобится 5 суток.





Он предложил пригласить иностранные СМИ, в том числе из США, на гуманитарную миссию в Константиновке, в которой, как заявил президент РФ, остается около 400-500 гражданских.





Кроме того, он сообщил о намечающемся обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. "Обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и намечается еще один крупный шаг в этом направлении", - заявил Владимир Путин, говоря о положительной динамике на гуманитарном треке.





На встрече с американскими переговорщиками российский лидер также попросил рассказать об оценке темы украинского урегулирования "с европейского угла" после контактов эмиссаров США с представителями Евросоюза в Абу-Даби. Он подчеркнул, что Москва никогда не закрывала диалог с европейскими странами, это они его прервали. Россия хотела бы, чтобы американцы поработали с Европой и те определились, чего хотят - мира или войны.





Говоря об украинском конфликте, российский лидер отметил, что "тема территорий понимается по-разному, но для РФ важнее люди, которые там живут и их право жить по своим традициям".





Президент РФ заявил, что Россия признает только одну линию разграничения с Украиной: это государственная граница. Сохранение "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира не будет.





Президент России Владимир Путин 12 ноября проводит переговоры с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. В них принимают участие помощники российского лидера Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Встреча проходит после состоявшихся 10-11 ноября трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. После Москвы представители США направятся в Дублин, где они планируют встретиться с Владимиром Зеленским.-0-