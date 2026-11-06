Путин подтвердил, что переговоры в Абу-Даби должны состояться 10 ноября

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны состояться во вторник, 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.



6 ноября Путин провел совещание с Совбезом РФ по теме переговоров в Абу-Даби, в котором участвовали представители делегации РФ: помощники президента Владимир Мединский - он возглавляет российскую делегацию на переговорах, и Юрий Ушаков, заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Юрий Жигарловский.



В то же время, как информируют украинские СМИ со ссылкой на советника Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина, украинскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби представит руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров. В состав делегации также войдет глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на переговорах будут обсуждаться взаимные гарантии безопасности для России и Украины.-0-