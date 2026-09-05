5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин обсудил с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером урегулирование конфликта в Украине. Об этом сообщает ТАСС.
"В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда работают на пользу", - заявил Путин.
По словам президента России, Дональд Трамп продолжает попытки содействовать урегулированию конфликта. "Он заходит в непростую ситуацию, тем не менее он не останавливается в своих попытках урегулирования, внести свой вклад в урегулирование российско-украинского конфликта", - сказал Путин.
По словам российского лидера, после Москвы Уиткофф и Кушнер собираются отправиться в Киев.-0-
В мире
05 сентября 2026, 21:06
Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером урегулирование конфликта в Украине
Фото пресс-службы президента РФ / ТАСС
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