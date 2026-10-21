21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, главная тема переговоров - конфликт в Украине.
Президент РФ на встрече с Уиткоффом поинтересовался результатами встречи с украинской стороной в Норвегии, а также заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США.
20 октября Стивен Уиткофф принял участие в переговорах по украинскому урегулированию, прошедших в столице Норвегии Осло. На встрече также присутствовали Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. К переговорам дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер. По итогам консультаций президент Финляндии заявил о прогрессе и выработке некоторых элементов в сфере безопасности и экономики, которые спецпосланник планирует представить российскому руководству.-0-
В мире
21 октября 2026, 12:07
Путин проводит встречу со спецпосланником президента США Уиткоффом
Фото ТАСС
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