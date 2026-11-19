"Мы видим, что люди в этих странах, европейских, общественные организации не хотят реализации тех планов, о которых мы сейчас слышали в некоторых странах Европы, не хотят милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией", - отметил Путин.
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По словам Путина, Россия по дипломатическим каналам пригласила европейцев посетить Москву, чтобы они изложили свою позицию по урегулированию в Украине. Как позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль пока не планирует раскрывать, кто именно из европейцев приглашен.
Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.-0-