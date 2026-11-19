"Мы видим, что люди в этих странах, европейских, общественные организации не хотят реализации тех планов, о которых мы сейчас слышали в некоторых странах Европы, не хотят милитаризации, не хотят никаких войн, тем более с Россией", - отметил Путин.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди в Европе не хотят милитаризации, не хотят никаких войн. Об этом заявил Владимир Путин на брифинге после окончания трехсторонней встречи лидеров РФ, Китая и США, сообщает ТАСС.Он также заявил, что для РФ неприемлемо введение любых войск в Украину, а Евросоюз все время обещает это сделать.По словам Путина, Россия по дипломатическим каналам пригласила европейцев посетить Москву, чтобы они изложили свою позицию по урегулированию в Украине. Как позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль пока не планирует раскрывать, кто именно из европейцев приглашен.Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.-0-