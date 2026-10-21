Путин и Уиткофф обсудили возобновление трехсторонних переговоров по Украине - Ушаков

"Конкретно обсуждалась схема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины", - указал Юрий Ушаков.
"Их планировавшееся возобновление сразу после выборов в Госдуму, как известно, сорвал сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам, избирательным участкам и непосредственно по сотрудникам избирательных комиссий", - сказал помощник президента РФ.
Юрий Ушаков назвал обстоятельной и откровенной сегодняшнюю встречу Путина и Уиткоффа. По его словам, переговоры продолжались почти три часа. "В развитие телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом 9 октября продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира в Украине", - сообщил он.
Также помощник президента России отметил, что некоторые из масштабных экономических проектов между РФ и США приближаются к началу реализации.-0-
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