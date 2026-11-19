19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят двустороннюю встречу в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Об этом сообщает ТАСС.





Это первая очная встреча лидеров двух стран после саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Всего за последние девять лет Путин и Трамп встречаются лично уже в восьмой раз.





Накануне главы государств кратко пообщались во время торжественного приема: они пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами. Сегодняшние переговоры проходят в полноценном формате с участием делегаций.-0-