18 ноября, Шэньчжэнь /БЕЛТА - ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообщались на торжественном приеме от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС.



После завершения церемонии официальной встречи, в ходе которой председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал всех участников саммита, к американскому лидеру подошел президент России. Путин и Трамп пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Затем Си Цзиньпин пригласил лидеров России и США занять свои места для совместной фотографии.



Торжественный прием проходит на площадке Центра международных обменов Шэньчжэня. Центр расположен в районе Футянь на территории парка Сянмиху. В состав комплекса также входят Шэньчжэньский культурно-финансовый центр и Международный центр театрального искусства.



Ожидается, что 19 ноября Путин и Трамп вместе с Си Цзиньпином примут участие в трехсторонней встрече. Переговоры станут восьмым очным контактом лидеров РФ и США за оба президентских срока Трампа.-0-