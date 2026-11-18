18 ноября, Шэньчжэнь /БЕЛТА - ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп кратко пообщались на торжественном приеме от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в честь лидеров экономик форума АТЭС.
После завершения церемонии официальной встречи, в ходе которой председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал всех участников саммита, к американскому лидеру подошел президент России. Путин и Трамп пожали друг другу руки и обменялись несколькими фразами. Затем Си Цзиньпин пригласил лидеров России и США занять свои места для совместной фотографии.
Торжественный прием проходит на площадке Центра международных обменов Шэньчжэня. Центр расположен в районе Футянь на территории парка Сянмиху. В состав комплекса также входят Шэньчжэньский культурно-финансовый центр и Международный центр театрального искусства.
Ожидается, что 19 ноября Путин и Трамп вместе с Си Цзиньпином примут участие в трехсторонней встрече. Переговоры станут восьмым очным контактом лидеров РФ и США за оба президентских срока Трампа.-0-
В мире
18 ноября 2026, 15:13
Путин и Трамп кратко пообщались на приеме в честь участников саммита АТЭС в Шэньчжэне
Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
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