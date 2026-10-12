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Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев будет их проводить - Песков 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
12 октября 2026, 14:15

Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев будет их проводить - Песков 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев реально соберется их провести. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. 

"Именно в день выборов. Вот это очень важное дополнение", - указал представитель Кремля.

При этом он добавил, что Украина хочет перемирия на 60 суток не для проведения выборов, а чтобы залечить раны и продолжить войну. 

Отвечая на вопрос об объявленном президентом США Дональдом Трампом "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной, Песков заявил, что Кремль пока ничего не может сказать по этой теме, контакты продолжаются. 

Песков не стал уточнять, с кем именно осуществляются контакты, а также может ли касаться возможное "энергетическое перемирие" только нефтеперерабатывающих предприятий или других объектов.

Представитель Кремля подчеркнул, что России импонируют усилия американских переговорщиков по мирному урегулированию украинского кризиса. По его словам, российская сторона не желает раскола между США и Европой по конфликту в Украине, а ищет решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование.

Ранее Трамп выступил с утверждением, что Россия и Украина согласились на "энергетическое перемирие". 9 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам вице-премьера Александра Новака, РФ начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тыс. т дизеля, в ноябре - 500 тыс. т, в декабре - 1 млн т, а в перспективе довести этот объем до 3 млн т в месяц. Вашингтонская администрация в свою очередь выводит из-под санкций США поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.-0- 
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