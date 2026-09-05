Путин дал указание в течение трех суток не наносить ударов по Киеву - Песков

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением там контактов американских переговорщиков, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



"Действительно, такая информация поступала от украинской стороны. Президент России дал указание: начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве", - сказал Дмитрий Песков. Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в ВСУ объявлен режим прекращения огня с полуночи 5 сентября до 8 сентября.



Также пресс-секретарь рассказал о том, что Владимир Путин встретится 5 сентября с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Самолет с представителями США приземлился в Москве сегодня днем. Как ожидается, после Москвы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Киев.-0-